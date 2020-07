Situation alarmante dans plusieurs prisons du pays : Grabuge à Diourbel et Koutal, plus d’une dizaine de blessés signalés au Camp Pénal L’info parvenue à leral.net est plus qu’alarmante ! La tension est vive dans plusieurs prisons du Sénégal notamment à Diourbel et Koutal, mais plus grave, on nous signale plus d’une dizaine de 12 blessés au camp pénal de liberté 6.

C’est un lanceur d’alerte qui après avoir essayé de à plusieurs reprises de joindre Seydi Gassama qui a alerté Leral.ney sur la situation des prisonniers du Camp Pénal de liberté 6, mais aussi de Koutal et Diourbel qui courent un « très grand danger actuellement »



Selon ses informations, il y a eu 2 graves blessés isolés en cellule( Boubacar Bangoura et Fallou Séne Pakala), et ils sont enfermés dans les chambres depuis 3 jours pouvoir accéder à la cour. Les autres blessés sont à l'infirmerie. Dans sous cette tension, les gardes ont jeté des lacrymogènes ce matin à la chambre 8.



Pour Koutal dont Leral parlait hier, ils ont été menacés par le Directeur qui a donné l'ordre aux gardes contre les détenus qui ont juste observé une grève de la faim sans violence ni provocation.



Mais le D.A.P tout en cachant ce qui se passe, aurait donné l'ordre d'intimidation aux Gardes pénitenciers allant jusqu’à violenter les détenus.



Parmi blessés du camp pénal de liberté 6, un du nom de Birame Ndiaye auraiy eu le bras ras cassé



