Situation au Gabon: Le GIMA prône un dialogue inclusif pour éviter une transition bâclée, précipitée et périlleuse Le Groupe d’Initiatives pour une Médiation à l’Africaine (GIMA) suit avec une attention particulière, le déroulement des événements au Gabon depuis l’avènement du Comité de Transition pour le Restauration des Institutions (CTRI), présidé par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le GIMA se démarque de toute prise de pouvoir par la force et en dehors du cadre institutionnel et démocratique.

Le Groupe d’Initiatives pour une Médiation à l’Africaine (GIMA), organisation continentale encourage les rassurantes perspectives qui se dessinent à travers la démarche de contacts et d’échanges tous azimuts ; et par le truchement des premiers discours prononcés par le Président de la Transition face aux différents segments de la population gabonaise : Patronat, Organisations religieuses et sociales, Corps diplomatique, Médias entre autres …



Dans cette même lancée, le GIMA souhaite des initiatives plus hardies du CRTI pouvant déboucher sur un dialogue inclusif, fécond et stabilisateur avec la classe politique gabonaise dans sa globalité.



D’après El Hadji Malick Mbaye, président du GIMA, cette option de concertation élargie est la seule voie appropriée pour éviter une transition bâclée, précipitée et périlleuse.



A retenir, le GIMA est une organisation apolitique et non confessionnelle basée à Rabat. Il regroupe des intellectuels de la société civile et autres acteurs de la vie politique et sociale africaine et sa mission principale est de réfléchir sur des mécanismes de médiation rapides et efficaces à l’Africaine, c’est-à-dire s’appuyant sur des ressources endogènes pour la gestion des conflits en Afrique et partout ailleurs où sa médiation et son expertise sont requises pour le retour ou l’instauration de la Paix.



