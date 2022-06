Situation au Mali en Guinée et au Burkina : le GIMA appelle la CEDEAO à plus de souplesse et de réalisme

Après avoir suivi avec beaucoup d’intérêt le sommet extraordinaire tenu ce 4 juin à Accra, se prononçant sur la situation au Mali en Guinée et au Burkina, le Groupe d’initiatives pour la médiation à l’africaine, (GIMA) a appelé la CEDEAO à plus de souplesse et de réalisme.

Son président El Hadji Malick Mbaye explique le pourquoi et donne ses raisons dans le communiqué –ci-joint…