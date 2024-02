Situation au Sénégal : La Cedeao prend acte de la fin de mandat de Macky Sall, le 2 avril prochain

Dans le communiqué final, la Conférence dit prendre acte de la fin du mandat du Président Macky Sall le 2 avril 2024 et le félicite pour les réalisations remarquables en matière d’infrastructures et de développement économique qu’il a effectuées en tant que Président de la République du Sénégal, ainsi que pour son leadership exemplaire en Afrique et dans le monde.



La Conférence appelle tous les acteurs sénégalais à privilégier le dialogue en vue de préserver les acquis démocratiques du Sénégal à travers une élection présidentielle libre, inclusive et transparente.

Adou FAYE

La Conférence des chefs d’Etat de la Cedeao a lors de sa session extraordinaire du 24 février abordé le cas de la situation du Sénégal.Source : https://www.lejecos.com/Situation-au-Senegal-La-Ce...