Situation ce dimanche du COVID-19 : Dakar tristement en tête avec 25 nouveaux cas Pour livrer les premiers éléments de la Situation ce dimanche du COVID-19, il est apparu le triste constat que Dakar en tête avec 25 nouveaux cas.

Oui, selon les informations que nous tenons de Libération online, la région de Dakar a enregistré, ce dimanche, un total de 25 nouveaux cas positifs au coronavirus.

Pour un aperçu, les autres nouveaux cas positifs détectés s’établissent comme suit :

Touba (15), Mbacké (8),

Goudiry (2), Tambacounda (1),

Kaolack (1),

Vélingara (1),

Thiès (1) et Mbour (3).

Nous reviendrons plus en datail sur les chiffres par localité.



