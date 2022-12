Situation dans le secteur primaire: Le gouvernement et les travailleurs fument le calumet de la paix Le gouvernement du Sénégal a signé hier un protocole d’accord avec l’intersyndicale des travailleurs du secteur primaire. représenté par le ministre chargé de la fonction publique, Gallo ba, l’etat a décidé de porter à 60% le montant initial des indemnités.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Décembre 2022 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

D'aprés L'As, les membres de l’intersyndicale des travailleurs du secteur primaire et le gouvernement du Sénégal fument enfin le calumet de la paix. En mouvement d’humeur depuis plusieurs mois, les travailleurs ont obtenu gain de cause. «Le ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public a organisé une rencontre avec l’intersyndicale du secteur primaire regroupant le Syndicat des travailleurs des pêches et de l’aquaculture du Sénégal (Sytraps), le Syndicat national des techniciens et travailleurs de l’agriculture (Synttas) et le Syndicat national des techniciens de l’élevage du Sénégal (Sntes), le jeudi 1er décembre 2022».



A l’issue de cette rencontre, d’après un communiqué sanctionnant la rencontre, les deux parties ont signé un accord portant sur 60% du montant initial des indemnités. «Il est prévu aussi un comité technique chargé d’étudier la possibilité de mettre en place un fonds commun dans le secteur primaire afin d’améliorer les conditions de travail des agents». Prenant la parole, le ministre de la Fonction publique, Gallo Ba, pense que cette rencontre mettra fin à grève du secteur primaire. «Le président de la République nous avait instruit, en collaboration avec le Premier ministre, de trouver ce protocole et donner satisfaction aux revendications des travailleurs du secteur primaire. Et nous avons discuté sur les sujets à caractère indemnitaire, mais surtout de maintenir la prime qui avait fait l’objet de suppression», affirme le Ministre Gallo Ba avant de promettre un respect totale de cet engagement. Pour sa part, le porte-parole de l’intersyndicale, Mor Diouf, se réjouit des efforts du gouvernement. «Il faut rappeler que nous réclamions 75% du montant initial, mais nous avons aussi fait des efforts en acceptant l’offre du gouvernement qui est de 60%. Compte tenu des tensions budgétaires auxquelles l’Etat fait face et également des mesures d’accompagnement des populations sénégalaises, notamment la baisse des prix que l’Etat a fait récemment, nous sommes tenus, au niveau syndical, de faire des efforts pour accepter cette proposition du gouvernement», indique le porte-parole qui estime qu’une rencontre est prévue aujourd’hui avec la base pour probablement lever le mot d’ordre de grève. A souligner que les travailleurs réclament la généralisation de l'indemnité de logement, l'attribution de l'indemnité de risque, l'harmonisation de l'indemnité de responsabilité particulière, le reclassement et la reconnaissance des diplômes et l'octroi de l'indemnité de suggestion à tout le monde comme les autres agents de l'administration, mais surtout la restauration de leurs indemnités supprimées le 7 septembre, à quelques jours du remaniement, par le ministre d’alors des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook