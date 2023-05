Situation de l’exécution budgétaire au 1ier trimestre : les recettes et dépenses du fonds national de retraite (FNR) La situation d’exécution budgétaire du FNR fait ressortir un solde cumulé excédentaire de 7,646 milliards FCFA, en fin mars 2023, contre 7,550 milliards FCFA à la même période de l’année précédente, soit une augmentation de 0,096 milliards FCFA.



Ce solde cumulé ne prend pas en compte les remboursements de cotisations. Ces dépenses de remboursements n’ont pas été ordonnancées au courant du premier trimestre. Cet excèdent se justifie par :



- une progression continue des recettes du régime complémentaire qui s’élèvent à 5,269 milliards FCFA alors que les dépenses correspondantes ne se situent qu’à environ 174 millions FCFA ;



- un relèvement de la valeur du point d’indice sur les salaires passant de 51,43 à 56,43 F CFA ;

- une augmentation du nombre de cotisants qui passe de 127 227 en mars 2022 à 132 520 en mars 2023, soit une amélioration de 5 293 cotisants.



Les recettes du FNR se chiffrent en fin mars 2023 à 39,261 milliards FCFA, dont 5,269 milliards FCFA recouvrés dans le cadre du régime complémentaire.



Les dépenses du FNR se chiffrent à 31,52 milliards FCFA, constituées notamment des allocations de pensions du régime général pour un montant de 31,341 milliards FCFA et des allocations du régime complémentaire de 0,174 milliards FCFA.



A fin mars 2023, le nombre total de cotisants est de 132 520 et le nombre de pensionnés de 73 316, soit un rapport démographique de 1,808 cotisants/allocataire, contre 1,864 un an plus tôt.

