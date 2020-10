Situation de la COVID-19 en ce dimanche 11 octobre 2020: 24 nouvelles contaminations notées, dont 18 issues de la transmission communautaire Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur les résultats des tests virologiques réalisés sur des échantillons de 1.091 individus, on a constaté ce dimanche 11 octobre 2020, 24 nouvelles contaminations de Covid-19, soit un taux de positivité de 2, 2 % individus.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Octobre 2020 à 12:13 | | 0 commentaire(s)|

Le directeur de la Prévention informe que parmi ces nouveaux cas d’infection, cinq sont des contacts suivis, un cas importé a été enregistré à l’Aéroport Blaise Diagne de Diass, les dix-huit étant issus de la transmission communautaire.



Ces cas de transmission ont été été localisés dans la région de Dakar (15), dans celle de Saint-Louis (1) ainsi qu’à Joal (1) et à Fatick (1).



La bonne nouvelle est que 99 patients ont été guéris, portant à 13.297 le nombre de personnes guéries .



Aucun décès n’a été enregistré au cours des dernières 24 heures, six malades sont en réanimation. Le Sénégal a officiellement comptabilisé 15.268 cas dont 314 décès et 1656 encore sous traitement.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos