Situation de la Covid-19 : 354 cas positifs dont 1 importé, un nouveau décès, 19 malades dans un état grave Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé jeudi avoir recensé 354 cas positifs au Covid-19 et un décès lié à la maladie au cours des dernières 24 heures, confirmant une vague, sans précédent, de contaminations, constatée depuis quelques jours.

Jeudi 8 Juillet 2021

Les nouvelles contaminations ont été détectées à partir de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 2.166 individus, correspondant à un taux de positivité de 16, 34 %, rapporte le bulletin épidémiologique quotidien du ministère de la Santé.



Le document parvenu à l’APS souligne que 135 parmi les nouveaux cas d’infection sont des cas contacts qui étaient suivis par les services sanitaires, les 218 autres étant issus de la transmission communautaire.



Ces cas d’infection de source inconnue des autorités sanitaires ont été localisés dans Dakar et sa région (193) et dans les localités de Podor (3), Saint-Louis (3), Matam (2), Mbour (2), Saly (2), Richard-Toll (2) Thionk-Essyl (2), Tivaouane (2), Bignona (1) et autant à Dahra, Darou Mousty, Mboro, Pire, Thiès, et Touba.



Il est à noter qu’un cas importé a dans le même temps été enregistré à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), a indiqué la même source.



Elle fait en outre savoir que 82 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris au cours des dernières 24 heures, alors que 19 autres étaient encore dans un état grave.



APS

