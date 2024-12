Situation de la microfinance au Sénégal : Un repli de 1,6% de l’encours des dépôts au 3e trimestre 2024

Selon le document consulté par le Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos), l’encours des dépôts, au 3ème trimestre 2024, a connu un repli de 1,6% par rapport au trimestre précédent en se situant à 565,6 milliards de francs CFA. Cette situation, explique-t-on, est consécutive aux régressions respectives de 1,5% des dépôts à vue et de 7,7% des autres dépôts, contrairement aux dépôts à terme qui ont affiché une progression de 1,0% sur la période sous revue. Sur une base annuelle, les dépôts ont augmenté de 48 milliards de francs CFA, soit une croissance de 9,3% sur la période.



Selon le rapport, les dépôts des hommes et des femmes représentant, respectivement, 51% et 27% de l’encours total, ont crû de 0,7% et 1,3%, pour ressortir à 289,5 milliards de francs CFA et à 150,4 milliards de francs CFA au 3ème trimestre de 2024. Quant aux personnes morales, concentrant 22% de l’encours total, leurs dépôts ont enregistré une régression de 9,3% pour s’établir à 125,6 milliards de francs CFA à la fin du 3ème trimestre 2024.



Sur le plan macroéconomique, l’encours total des dépôts, au 3ème trimestre 2024, correspond à 3,7% du Pib et à 6,3% des dépôts bancaires, soit un repli de 0,1 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent. S’agissant des dépôts à vue qui correspondent à 1,7% du Pib, il est noté une stagnation de sa part par rapport au PIB sur la période sous revue. Quant aux dépôts à terme, ils ont représenté 1,4% du Pib et leur part du Pib est ressortie invariable sur la période.



Source : La Direction de la réglementation et de la supervision des Sfd au ministère des Finances et du Budget a fait la situation de la microfinance au Sénégal.Source : https://www.lejecos.com/Situation-de-la-microfinan...

