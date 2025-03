Situation de la microfinance dans l’Umoa : Accroissement de 2,8% de l’encours des dépôts collectés par les Sfd au 3e trimestre 2024

Selon le document, à fin septembre 2024, le nombre de Systèmes financiers décentralisés (Sfd) dans l'Umoa, s'établit à 537, après 539 au trimestre précédent. «Les institutions de microfinance de l'Union desservent 19.070.625 clients à travers un réseau de 4.818 points de service, répartis dans les huit États membres de l'Union. Une année plus tôt, le nombre de bénéficiaires était de 17.686.163, pour 4.500 points de service », révèle la Bceao.



A l'examen des indicateurs d'intermédiation financière, explique l’institution, la dynamique de croissance des activités des Sfd, en matière d’ouverture de comptes, de collecte de dépôts et d’octroi de crédits à la clientèle, s'est poursuivie au cours du trimestre sous revue.

«L’encours des dépôts collectés par les institutions de microfinance s’est accru de 66,8 milliards FCFA (soit +2,8%) par rapport au trimestre précédent, pour s’établir à 2.459,6 milliards FCFA. En glissement annuel, il est noté une augmentation de 10,7%.



La hausse trimestrielle des dépôts est observée dans quasiment tous les pays de l’Union, à savoir au Sénégal (+32,4 milliards FCFA, +5,9%), en Côte d'Ivoire (+15,7 milliards FCFA, +2,6%), au Togo (+8,5 milliards FCFA, +2,1%), au Burkina (+5,2 milliards FCFA, +1,1%), au Mali (+3,3 milliards FCFA, +2,1%), au Bénin (+2,2 milliards FCFA, +1,1%) et en Guinée-Bissau (+364,0 mille FCFA, +1,6%). Toutefois, une baisse est notée au Niger (-576,8 millions FCFA, -2,1%) », informe la Bceao.



L'épargne mobilisée par les Sfd a été constituée à hauteur de 43,4% par les hommes, 22,2% par les femmes et 34,4% par les groupements. S’agissant de la structure par terme, les dépôts à vue sont prépondérants, avec une part de 56,5%. Les dépôts à terme et les autres dépôts représentent respectivement 21,5% et 22,0%.



Le montant moyen des dépôts par client est ressorti à 128.973 FCFA à fin septembre 2024, en hausse de 2,1% par rapport au trimestre précédent. Cette évolution s’explique notamment par une augmentation plus importante de l’encours des dépôts (+2,8%) que celle du nombre des clients (+0,7%) au cours de la période sous revue. Comparé à fin septembre 2023 (125.627 FCFA), le montant moyen des dépôts par client a progressé de 2,7%.



A fin septembre 2024, l'épargne mobilisée par le secteur de la microfinance de l'Umoa représente 5,5% de celle collectée par les établissements de crédit de l'Union, après 5,3% au trimestre précédent.

Adou FAYE