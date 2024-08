Situation de la presse au Sénégal : Le Forum du Justiciable invite le gouvernement à engager des discussions Le Forum du justiciable qui est sensible à la situation que traverse la presse sénégalaise a rendu une déclaration invitant le «gouvernement à engager des discussions avec le secteur de la presse pour trouver des mécanismes et des solutions durables».

D’après Tribune, il se dit «profondément préoccupé par la situation que traverse le secteur de la presse, qui vit des moments difficiles allant de retard de paiement des salaires à la suspension de la parution de quotidiens en passant par des difficultés de trésorerie etc.».



En tout cas, «conscient du rôle important que la presse joue dans l’expression plurielle et le débat public, conscient du rôle qu’elle joue dans la promotion et le renforcement de la démocratie, conscient de son apport dans l’approfondissement de la démocratie et de l’État de droit», le Forum du justiciable invite «les autorités étatiques à engager, des discussions avec les éditeurs de presse pour trouver des mécanismes et des solutions durables aux problèmes que traversent la presse».



Il encourage vivement «le gouvernement à entreprendre très rapidement des discussions avec toutes les parties prenantes en vue de relancer la normalisation de ce secteur», lit-on dans le communiqué signé par le Bureau exécutif.



