Situation des 50 enseignants des classes passerelles : Mamadou Talla promet de trouver des solutions Ils étaient nombreux, les parlementaires à interpeller le ministre de l’Education Nationale sur la situation des 50 enseignants des classes passerelles de Tambacounda et Kédougou qui étaient présents à l’Hémicycle.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Décembre 2020 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Guirassy, Mady Danfakha, Djimo Souaré ont tous plaidé pour l’intégration de ces enseignants dans le système éducatif. Prenant la parole, Mamadou Talla a décidé de recevoir ces enseignants pour trouver une solution à leur problème.



« Ils ont fait un excellent travail dans le cadre d’un projet avec un partenaire. Ils ont enseigné au Sud et en Est. Ce n’était pas des enseignants du système éducatif. Ils veulent maintenant rentrer dans le système. Je vais les recevoir », a-t-il promis.



On va trouver des moyens comme ils sont déjà dans le métier. Ils avaient des contrats, qu’ils comprennent que pour rentrer dans la fonction publique, pour devenir enseignant au Sénégal, dorénavant, il faut d’abord le baccalauréat, faire le concours et faire la formation », a expliqué le ministre de l’Education Nationale

Sud



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos