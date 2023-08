Situation des détenus politiques: Le chemin de la libération proteste contre la Direction de l’administration pénitentiaire "Le Chemin de la Libération" adresse ses félicitations aux sénégalais ayant participé au concert de casseroles en soutien à la libération des détenus politiques, à la défense de la démocratie et de l'État de droit. Mais, elle demeure profondément préoccupée par l'augmentation du nombre de détenus politiques, désormais élevé à 1101, et par leurs conditions carcérales.

"Le Chemin de la Libération" est particulièrement alarmé par la situation critique des prisonniers politiques en grève de la faim, à savoir : Ousmane Sonko, Mohamed Samba Djim dit Hannibal, Beyna Gueye et Assane Dramé.

Et, pour la suite du combat, cette semaine, le plan d'action a été adapté au contexte de préparation du Magal.



Plutôt que d'organiser les rassemblements habituels du samedi, "Le Chemin de la Libération" remettra une lettre de protestation à l'administration pénitentiaire, ce mercredi 30 août 2023.



Cette lettre dénonce les traitements inhumains et dégradants, infligés non seulement, à l'ensemble des détenus. Mais aussi, de manière spécifique aux détenus politiques, au sein des maisons d'arrêt et de correction.



Ainsi, la plateforme "Chemin de la Libération" va collaborer étroitement avec d'autres structures dans le but d'élaborer des modalités de lutte plus inclusives.



