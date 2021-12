Situation du Mali : Les recommandations de imam Mahmoud Dicko en séjour au Sénégal

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Décembre 2021 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|

A cette occasion, le guide religieux est revenu sur la situation de son pays non sans faire quelques recommandations. Mahmoud Dicko soutient que le «Mali reste la seule digue, s’il cède, le Sahel cédera », invitant la sous-région et la communauté internationale à faire confiance aux Maliens.



« Nous pouvons trouver la solution car le peuple malien est doté de raison. Certains de nos Etats ont commis l'erreur de laisser l’espace aux djihadistes. Qu’on nous laisse expérimenter quelque chose », a déclaré l’ancien président du Haut conseil islamique malien (Hcim).



Evoquant les difficultés de son pays, Mahmoud Dicko de marteler : « certains pensent que le Mali va disparaitre. Non ce ne sera pas le cas ». Il affirme que son pays a besoin d’aide. « La sanction serait suicidaire. C’est comme un grand corps malade qui, s’il ne prend pas de médicament, sa maladie va s’empirer et si on lui administre trop de médicaments, il ne va pas guérir », argumente le guide religieux non sans prôner le dialogue avec les djihadistes.



«Il nous faut ramener à la raison les djihadistes et pour cela, il faut de l’indulgence. Je suis encore favorable qu’on parle avec eux si on peut parler ». Se prononçant sur les conséquences du retrait de Barkhane, Mahmoud Dicko affirme que son pays va continuer à exister. « Le Mali va exister après que tout le monde s’en ira. Il ne faut pas croire que les gens s’en vont et le Mali va disparaître. Avant que ces gens-là ne viennent, le Mali était là. Ils vont partir et quitter le Mali », a martelé le guide religieux.

Adou FAYE





Source : L’imam Mahmoud Dicko du Mali a pris part à Dakar au séminaire régional sur la contribution des légitimités religieuses dans la prévention de l’extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme. Une rencontre organisée par le bureau des Nations-Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.Source : https://www.lejecos.com/Situation-du-Mali-Les-reco...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook