Situation du jour de la COVID-19 : 111 cas positifs, dont 68 communautaires notés, 4 décès annoncés ce samedi Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé ce samedi 19 décembre 2020 111 cas positifs, dont 68 communautaires notés, 4 décès de la Covid-19 enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Décembre 2020 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|

Selon Dr El Hadji Mamadou Ndiaye que 43 parmi les nouvelles infections concernent des personnes suivies les 68 autres étant issues de la transmission communautaire, aucun cas importé n’a été noté. Soit un total de 1.319 individus, pour un taux de positivité de 8,41 %.



Ces cas communautaires, où contaminations de source inconnue sont issus de différentes localités de la région de Dakar et de celle de Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor (Bignona), Kaolack, Louga et Diourbel.



En même temps , il a été annoncé 4 décès, 44 guérisons supplémentaires, mais aussi 25 patients dans un état grave. A la date du 19 décembre, 815 patients sont encore sous traitement dans les structures hospitalières ou suivis à domicile.



Depuis l’apparition de la maladie au Sénégal, les autorités sanitaires ont officialisé 17.670 cas positifs, dont 16.493 patients guéris et 361 décès.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos