Situation du projet de la centrale 300MW du CAP Des Biches: Etat d'avancement des travaux par système

Turbines à gaz et équipements auxiliaires



Les deux Turbines à gaz (TAG1 et TAG2) sont totalement installées. Les tests pour la mise en service sont en cours. Les principales activités pour chaque TAG ainsi que leurs états d’avancement sont listées ci-dessous :

La Turbine à Gas n°2 (TAG 12) prête pour le premier allumage :

▪ Démarrage jusqu’à la vitesse de lancement (760 t/min) - Complet

▪ Installation TAGs et auxiliaires - Complet

▪ Installation cheminée de bypass - Complet

▪ Installation Système contrôle commande – Complet

▪ Installation équipements électriques - Complet

▪ Nettoyage circuit huile – Complet

▪ Système de lutte contre incendie – Complet



▪ Tests électriques et contrôle commande avant allumage – Complet



La Turbine à Gas n°1 (TAG 11) avec un retard comparé à la TAG12 dû au câble 90kV du TER

traversant la zone du projet :

✓ Installation TAGs et auxiliaires - Complet

✓ Installation cheminée de bypass - Complet

✓ Installation Système contrôle commande – Complet

✓ Installation équipements électriques - Complet

✓ Nettoyage circuit huile – Complet

✓ Système de lutte contre incendie – En cours

✓ Fondations Transformateurs de groupe et auxiliaire en cours

✓ Tests électriques et contrôle commande avant allumage en cours



Système contrôle et électrique des TAG (PEECC)



Le système de contrôle local des turbines permet d’opérer les turbines TAGs ainsi que leurs équipements auxiliaires en attendant la fin des travaux du bâtiment administrative dans lequel est prévu la salle de contrôle pour l’opération de la centrale.



A ce stade, on peut citer les travaux réalisés ci-après :

• La connexion des appareils de contrôle et de protection

• Configurations et tests du système de contrôle commande

• Tests de mise en service des équipements électrique.

• Tests fonctionnels des auxiliaires de la turbine

• Test des moteurs de lancement et de virage

• Test du système de lutte contre incendie...