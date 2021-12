Situation dure à la Foire de Dakar 2021 : Les exposants font grise mine

L’édition 2021 de la Foire de Dakar, lancée le 06 décembre dernier, peine véritablement à connaître un succès. Lors de notre passage sur les lieux, le décor était triste. Les exposants affichaient des mines patibulaires aux regards perdus guettant le moindre geste du visiteur.



A d’autres niveaux, des exposants continuent de s’installer. Des coups de marteaux accompagnent ce processus qui devait être fini depuis longtemps, constate LeTémoin. L’édition 2021 de cette Fidak, qui se voulait celle de la relance, risque véritablement d’être un échec alors que la clôture est prévue dans une semaine (officiellement le 20 décembre). Pour une première, Saliou Keita est entrain de rater son entrée en matière.



L’Apériste de Dakar Plateau peine à faire oublier son prédécesseur Cheikh Ndiaye. Pourtant rien ne devait l’empêcher d’aller prendre leçon chez ce dernier. En tout cas, très volubile, Saliou Keïta avait promis d’impulser une nouvelle dynamique au CICES et rompre avec ce passé qui réduit les activités du centre à la seule foire internationale de Dakar (FIDAK). « Le CICES qui date de 1974 doit changer de visage et être rénové aux normes des standards internationaux » disait-il. Il ajoutait aussi que la mission du CICES n’est pas seulement d’accueillir des foires, mais aussi de promouvoir la culture. Seulement avec ce qui se passe à l’édition 2021, il est en train de passer complètement à côté.