Situation économique actuelle de l'union sous-régionale : Le président Faye a eu des échanges avec Abdoulaye Diop de l’UEMOA Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu hier dans la soirée Abdoulaye Diop, Président de la Commission de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Août 2024 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Diop a fait le point au Chef de l'État sur la situation économique actuelle de l'union sous-régionale, informe une note de la présidence.



Les discussions ont également porté sur le plan stratégique 2030 et la vision 2040 de l'UEMOA, l'organisation économique et monétaire de la sous-région.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook