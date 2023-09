Situation économique au sein de l’Uemoa : Les agrégats sur une bonne voie

Le gouverneur de la banque centrale a ouvert la rencontre par un « hommage appuyé » rendu à José Biaye, ancien membre du Cpm représentant la Guinée Bissau. En ce sens une minute de silence a été observée en sa mémoire.



Le gouverneur a salué la « contribution significative » de feu M. Biaye aux travaux du Cpm avec des « apports hautement appréciés » lors des délibérations.



Par ailleurs, le gouverneur de la Bceao a souligné que durant le deuxième trimestre 2023, l'activité économique mondiale a progressé à un rythme moins soutenu, dans un contexte marqué par la poursuite du resserrement des politiques monétaires pour lutter contre l'inflation qui reste encore élevée.



Aussi, a-t-il noté, au sein de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa), l'activité économique demeure soutenue au sein de l’Union avec une croissance estimée à 5,7 % au deuxième trimestre 2023.



La bonne tenue de l'activité dans l'ensemble des secteurs laisse augurer, d’après Jean-Claude Kassi Brou, une croissance robuste projetée à 5,6 % pour l'année 2023, après 5,9 % en 2022.



L’inflation poursuit sa baisse



Dans le même sillage, le gouverneur a relevé que l'inflation dans l'Union a continué à baisser à la faveur de la production de céréales et de la baisse des prix des produits énergétiques et alimentaires importés.



Selon lui, cette orientation est aussi portée par les actions des Etats pour lutter contre le coût de la vie, ainsi que les effets des mesures de politique monétaire prises par la Banque centrale.



Le taux d’inflation s’est situé à 4,0% sur le deuxième trimestre de 2023 après 5,8% le trimestre précédent. En juillet 2023, la progression des prix à la consommation est ressortie à 3,4%, se rapprochant davantage de la cible de la Banque centrale, 3%.



Hausse des crédits accordés par les banques



Le président du Cpm Jean-Claude Kassi Brou a également indiqué qu’au niveau du financement des économies, les crédits accordés par le système bancaire au secteur privé et aux Etats s’inscrivent toujours dans une tendance haussière.



Toutefois, il a constaté que « les ressources mobilisées par les Etats auprès des partenaires techniques et financiers sont en forte baisse dans un contexte de déficits budgétaires toujours élevés, induisant de fortes pressions sur le marché financier régional et sur les comptes extérieurs de l’Union ».



De nouveaux membres font leur entrée au Cpm



« Je souhaiterais maintenant adresser nos hommages à Messieurs Moussa TOURE et Maina Boukar MOUSSA respectivement représentants du Sénégal et membres intuitu personae, qui ont démissionné du CPM pour convenance personnelle après plusieurs années de dévouement au service de notre organe », a informé M. Kassi Brou. Il a présenté dans la foulée trois nouveaux membres qui ont fait leur entrée au sein du Comité. Les nouveaux membres sont Jereminas Antonio da CRUZ PEREIRA, représentant de la Guinée-Bissau, Abdoulaye SOUMANA et Cheikh Tidiane DIOP qui remplacent respectivement Maina Boukar MOUSSA et Moussa TOURE.



Au vu de la situation qui prévaut au Niger, le gouverneur a confié que M. SOUMANA n’a pas pu faire le déplacement pour participer à la rencontre.



Il s’est enfin réjoui de la présence de Sidiki TRAORE, représentant la République du Mali, suite à la levée de la suspension par les autorités de l’Union.



Bassirou MBAYE





Le Comité de politique monétaire (Cpm) de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) a tenu sa troisième réunion ordinaire au titre de l’année 2023, ce 6 septembre.Source : https://www.lejecos.com/Situation-economique-au-se...