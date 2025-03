Situation économique du Sénégal : Jean-Claude Kassi Brou, le Gouverneur de la BCEAO rassure Le Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou, s’est exprimé sur la situation économique du Sénégal, après la publication du rapport de la Cour des Comptes révélant une dette atteignant 99,67 % du PIB et un déficit budgétaire de 12,3 %. S’exprimant lors d’un point de presse tenu mardi à Dakar, à l’issue de la réunion du Comité de politique monétaire dans les locaux de la BCEAO, il a tenu à rassurer quant à la gestion de cette situation, rapporte "Le Soleil.sn".

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Mars 2025 à 18:55

« Les autorités ont joué la transparence parfaite, pour que l’évaluation qui a été faite, soit connue de tout le monde. Et à partir du moment que cette situation est connue, elle est déjà intégrée. Nous avons intégré toutes ces informations qui nous ont été communiquées par les autorités sénégalaises dans notre analyse », a déclaré Jean-Claude Kassi Brou.



Le Gouverneur de la BCEAO a également souligné l’engagement des autorités sénégalaises à mettre en œuvre des réformes afin de corriger les dysfonctionnements relevés. « Les autorités se sont engagées à aller de l’avant, avec des réformes pour corriger ce qui n’a pas bien fonctionné. Donc, nous, Banque centrale, notre rôle c’est d’accompagner les États et on le fait pour tous les pays », a-t-il précisé.



Par ailleurs, selon toujours notre source, il a mis en avant le principe de solidarité qui prévaut au sein de l’Union monétaire, expliquant que lorsque l’un des pays membres rencontre des difficultés, les autres sont là pour compenser.



En ce qui concerne la situation politique en Côte d’Ivoire, où une élection présidentielle est prévue en octobre de cette année, Jean-Claude Kassi Brou a estimé qu’aucune difficulté particulière ne devrait en découler. Il a ainsi minimisé l’impact potentiel de ce scrutin sur l’économie de l’Union.



Ces déclarations visent à rassurer les acteurs économiques et les investisseurs, quant à la stabilité économique de la région, malgré les défis relevés par la Cour des Comptes du Sénégal.



