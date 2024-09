Situation financière universitaire alarmante : Le Crous de Bambey croule sous une dette de 4,1 milliards de francs Cfa, pas de salaires

Selon l’information relayée par "Bes Bi", lors de sa visite sur le terrain, l’enseignant-chercheur a déclaré : « La situation financière est similaire à celle de tous les Crous. C'est une situation extrêmement difficile. À l’heure où je vous parle, les agents, moi y compris, ne percevons toujours pas nos salaires. Nous avons hérité d'une dette colossale, s'élevant à plus de 4,1 milliards de francs Cfa ».



Face à ces défis financiers, le directeur prône une recherche urgente de solutions. « Les fonds disponibles dans les caisses ne permettent même pas de couvrir les salaires de ce mois-ci. Nous devons mobiliser tout le personnel, le sensibiliser sur la situation et surtout, l'encourager à ne pas se décourager. Il nous faut trouver des solutions pour sortir de cette impasse, car il est essentiel de rassurer l’ensemble du personnel et des étudiants. Tout est prioritaire. Il est de mon devoir de mériter mon salaire et de réussir cette mission. Nous devons relever ces défis, écarter les considérations politiques, et susciter un élan d’espoir. D’ailleurs, des journées d’intérêt public seront organisées », a-t-il annoncé.



D’après le journal, Dr. Sène a effectué une tournée des campus 1 et 2 de Bambey, où il a constaté l’urgence de nombreuses interventions. « Dans les pavillons, les chambres sont dans un état critique. Il est nécessaire de prendre des mesures fortes, notamment en matière de menuiserie et de plomberie ».



Les défis à relever dans cette institution sont énormes. Pour améliorer les conditions d’hébergement des étudiants, le directeur du Crous a affirmé : « Nous devons entamer sans délai, les travaux de réfection et d’entretien avant la rentrée d’octobre 2024. Nous avons pris acte des nombreux dysfonctionnements et, dès demain, nous lancerons les travaux. Notre mission est de servir les étudiants, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous devons apporter des solutions concrètes à leurs difficultés ».



Concernant les priorités du campus social, Dr. Alioune Sène a souligné : « Les lits doivent être réfectionnés, les toilettes nécessitent d'importants travaux de remise en état,, car elles sont dans un état de délabrement avancé. Nous devons agir avec pragmatisme et établir clairement nos priorités pour que, dès la rentrée, les étudiants puissent évoluer dans des conditions optimales ».