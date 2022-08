Situation hydrologique et risques de débordement des fleuves Sénégal et Gambie : l’alerte-info du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement Le suivi permanent de la situation hydrologique des fleuves Sénégal et Gambie est assuré en permanence par le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement. Ce suivi s’opère au moyen de données recueillies plusieurs fois par jour au niveau des stations hydrométriques et de celles transmises chaque heure par des stations de télétransmission. Sur la Situation hydrologique et risques de débordement des fleuves Sénégal et Gambie , voici le Communiqué, alerte-info du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Les données collectées ce dimanche 21 août indiquent une montée progressive des niveaux d’eau avec une forte probabilité de débordement.



Concernant le fleuve Sénégal qui affiche, à cette date, des indicateurs moins préoccupants, les cotes d’alertes pourraient être atteintes dans les semaines à venir, si les pluies, notées dans son bassin, se poursuivent avec la même intensité observée ces derniers jours.



Cependant, pour le fleuve Gambie, la hausse du niveau de l’eau s’est accélérée ces dernières 48 heures ; ce niveau est ainsi proche de la cote d’alerte à la station hydrométrique deKédougou. En effet, il est de 6,48 mètres ce dimanche 21 août à 18 heures puis à 6,75 mètres ce lundi à 5 heures, alors que la cote d’alerte à la station de Kédougou est de 7,00 mètres.



Si la tendance actuelle se poursuit dans les prochaines heures, des débordements du cours d’eau surviendront inéluctablement à Kédougou, puis à Gouloumbou.



Compte tenu de ces informations, les populations riveraines et les porteurs d’activités aux abords de ces cours d’eau sont invités, parallèlement aux diligences que l’Etat aura à entreprendre, à observer une vigilance maximale et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d’éventuels dégâts qui seraient liés aux risques de débordement.



