Situation inattendue: désavoués par Abdoulaye Diouf Sarr, les médecins doctorants de Diamniadio et Dalal Diam 'jettent blouses blanches à terre' Les étudiants de 6e et 7e année en médecine recrutés depuis le 17 mars dernier par le Cous, dans les centres de traitement de Diamniadio et de Dalal Diam, viennent de quitter le navire après avoir été désavoués par le ministère de la Santé. Après des revendications répétées, ledit ministère a fait savoir aux dernières nouvelles, qu’« aucun lien légal ne lie ces étudiants à ses services».

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juin 2020 à 18:38 | | 0 commentaire(s)|

Consternés par cette décision des autorités, les médecins doctorants ont retiré leurs blouses pour indiquer « la cessation de toutes les activités de prestation médicale » dans lesdits centres.



Evoquée par Leral.net hier, la situation a viré vers un scénario inattendu pour les médecins doctorants frustrés. De jour comme nuit, les étudiants doctorants en médecine des centres de traitement des épidémies (Cte) de Diamniadio et de Dalal Diam, ne ménageaient aucun effort pour assurer la prise en charge des malades atteints du nouveau coronavirus, comme en témoigne "Sud quotidien", de qui nous tenons la suite de cette affaire délicate en pleine pandémie de COVID-19.



Ces étudiants doctorants en médecine sollicités par le Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous) sur la base d’un contrat moral depuis l’ouverture du centre de Diamniadio le 17 mars 2020 et celui de Dalal Diam le 25 mars 2020, sont restés sans statut et sans informations concrètes au sujet de leur contrat.



En plus de leurs prestations de services qui, au début, étaient rémunérées à certain un montant, ont été revus à la baisse, jusqu'à ne rien percevoir depuis la date du 03 mai 2020, avec un non-respect des engagements priss par le ministre de la Santé lors de sa visite dans le centre de Diamniadio à la date du 29 mai dernier.



« Dans la dynamique de leurs récriminations, ces derniers ont décidé de rencontrer les autorités compétentes dudit ministère pour obtenir gain cause. Mais aux dernières nouvelles, après ladite rencontre avec le directeur des Ressources humaines et plusieurs autres acteurs du ministère de la Santé, ces médecins doctorants qui bravaient le risque d’être contaminés par un virus meurtrier, sont éjectés et désavoués par les services de Diouf Sarr », informe Sud Quotidien



« Hormis les primes de motivation mensuelles de 150 000 F Cfa octroyées à tout le personnel des CTE sur demande du président de la République, nous ne pouvons rien percevoir du ministère, car n’ayant aucun lien légal avec lui et que même cette prime nous est versée sur demande du ministre et de par sa bonté », renseigne la circulaire d’information rendue publique par le collectif des médecins doctorants.



La même circulaire fait aussi savoir qu’« aucune attestation ne nous sera délivrée à la fin de cette épidémie et pour cause, le ministère de nous a pas engagés ». Et le ministère de la Santé d’ajouter : « aucune garantie ni couverture ne sera faite par le ministère à l’endroit des médecins doctorants… S’il se passait quelque chose en cours d’exercice médical, notre responsabilité serait directement engagée ».



Face à pareille situation, le collectif des médecins doctorants a opté pour « la cessation de toutes activités de prestation médicale dans les centres de traitement des épidémies (Cte) de Diamniadio et de Dalal Diam, dans le cadre de la lutte contre la Covid 19 à compter du jeudi 25 juin 2020 à 19h ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos