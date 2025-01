Situation jugée critique du contrôle aérien : Les contrôleurs aériens du Centre ATS de Dakar tirent la sonnette d'alarme Réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, les contrôleurs aériens du Centre ATS de Dakar ont déclaré être dans l'incapacité de gérer le trafic aérien de manière sûre et ordonnée en raison de la vétusté des équipements techniques et du manque criant d 'effectifs. Cette situation critique, qui affecte à la fois le Centre Régional de la Navigation Aérienne (CRNA) de Dakar et la tour de contrôle de l'aéroport Blaise Diagne de Diass, est dénoncée depuis plusieurs années.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2025 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

Dès 2019, des alertes avaient été lancées par les contrôleurs aériens, mais les autorités de l'ASECNA, de l'ANACIM et le ministère de tutelle n'ont pas répondu aux attentes, selon le communiqué.



« Nous avons continué à gérer l'espace aérien de près de 4 millions de km² avec le maximum de professionnalisme, mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus garantir une gestion sûre, régulière et ordonnée du trafic », affirme le communiqué.



Face à cette impasse, les contrôleurs demandent l'activation immédiate du plan de mesure d'exception, également appelé plan de contingence, par l'ASECNA. À défaut, ils se réservent le droit de limiter le trafic aérien pour préserver la sécurité des passagers, la santé des agents et l'intégrité des infrastructures.



Cette décision intervient dans un contexte où le trafic aérien inclut des avions civils et militaires, mais également des vols stratégiques comme celui de l'avion présidentiel. Les contrôleurs appellent à une action urgente pour éviter une aggravation de la situation.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook