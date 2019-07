Situation nationale : Idrissa Seck va parler Ils sont nombreux à se poser la question de savoir pourquoi Idrissa Seck est resté aphone depuis plusieurs mois, surtout avec le scandale du pétrole et du gaz. Eh bien, le leader de Rewmi donne rendez-vous aux Sénégalais dans les prochains jours.

« je sais que les gens s’impatientent de me voir et de m’entendre. C’est réciproque. Mais qu’ils soient patients et sachent qu’en tout temps et lieu, on n'a qu’une seule préoccupation.



Seulement par respect pour le pays et pour sa propre parole, il faut attendre le moment opportun pour parler », a dit l’ancien Premier ministre dans des propos relayés par Vox Populi, réaffirmant son engagement à œuvrer dans l’intérêt « du pays et de son devenir ».

