Situation politique du Sénégal : L’AFP se dit préoccupée par les ‘’ menaces sur la liberté des citoyens‘’ L’Alliance des forces de progrès (AFP) a exprimé sa ‘’profonde préoccupation‘’ face aux ‘’menaces qui pèsent sur la liberté des citoyens et sur le modèle démocratique‘’ sénégalais. Le Secrétariat politique exécutif (SPE) de l’AFP qui s’est réuni, jeudi, a exprimé, dans un communiqué dont l’APS a eu connaissance, ‘’sa profonde préoccupation, face aux menaces qui pèsent sur la liberté des citoyens et sur notre modèle démocratique‘’.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2025 à 19:19 | | 0 commentaire(s)|

Reconnaissant que la reddition des comptes ‘’participe de la respiration normale de la vie de la République‘’, le SEP estime toutefois qu’elle ‘’ne saurait servir de programme de gouvernement, encore moins d’instrument de musellement de la pensée et de la liberté‘’.



‘’Dans ce Sénégal, bâti par des générations de patriotes, bien avant l’Indépendance, tout projet d’instauration de la pensée unique est voué à l’échec‘’, selon l’instance de la formation politique dirigée par Moustapha Niasse.



L’AFP ‘’engage le gouvernement à œuvrer pour l’apaisement, dans un contexte international défavorable, qui aggrave la fragilité de l’économie nationale, le déficit budgétaire, le poids de la dette, et l’inflation galopante, avec ses conséquences dramatiques sur la paupérisation des populations, notamment des jeunes, qui attendent encore des mesures vigoureuses pour la promotion de l’emploi’’.



Selon le document relayé par l’APS, elle invite le gouvernement à ‘’corriger avec humilité ses erreurs, aux fins de redresser la situation et de garder le cap sur le développement‘’ du Sénégal qui ‘’frappe aux portes de l’économie pétrolière et gazière (…)‘’ en tenant compte ‘’des impératifs de sécurité‘’ et des ‘’menaces de tous ordres, qui incluent le terrorisme et l’affrontement des vocations impériales‘’.



Selon l’AFP, ‘’le gouvernement a l’obligation de tenir compte de ces données et d’œuvrer, dans la mesure de ses possibilités, à contribuer, comme notre pays l’a toujours fait, au traitement de ces dossiers, qu’il s’agisse du Moyen Orient, de l’Ukraine ou de la crise migratoire, dont l’exacerbation se poursuit, face à la montée de l’extrême droite, à travers le monde‘’.



