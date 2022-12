Situation politique du Sénégal : Sage conseil du roi Sibilumbaye d'Oussouye : «évitons de tomber dans des pièges qui peuvent nous coûter chers»

Sibilumbaye est un guide écouté dans toute la Casamance. Du Blouf, à Mlomp Kassa, la parole du roi d’Oussouye est sacrée, selon la cour royale, qui précise qu'il est la personnalité la plus sollicitée par les populations, en cas de besoin.



Face à la situation politique du pays, le roi Sibilumbaye a tenu à adresser un message aux acteurs politiques. Sa Majesté le roi d'Oussouye appelle les députés à cultiver la paix et la cohésion sociale au sein de l'hémicycle.



"J'appelle les acteurs politiques à cultiver la paix et la cohésion sociale entre eux. Il ne sert à rien de se battre pour des futilités. Évitons de tomber dans des pièges qui peuvent nous coûter cher. L'Assemblée nationale est un lieu sacré qu'on doit honorer. J'appelle les députés du pouvoir et de l'opposition à cultiver la paix et à faire preuve de responsabilité", a-t-il déclaré face à la presse.

