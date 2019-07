Situation politique et sociale: Abdoulaye Makhtar Diop parle cet après-midi Le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop va faire face à la presse cet après-midi pour se prononcer sur la situation politique et sociale. Ce sera au Pinth de Santhiaba (Rue 17x22 Médina), siège de la collectivité léboue, rapporte "Vox Populi". Nul doute que l’affaire du pétrole et du gaz et les nombreuses manifestations en cours dans le pays, seront au menu de la rencontre à laquelle le Grand Serigne dit convier tous les dignitaires et cadres lébous, ainsi que les imams de la région de Dakar.

