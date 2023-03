Situation politique tendue: L'appel du CORED aux professionnels des médias

« Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) constate, de façon répétée, la publication et la diffusion, par des consœurs et confrères, de propos regrettables qui peuvent porter atteinte à la stabilité sociale », dénonce-t-il.



Dans un communiqué parcouru par "le Soleil", l’entité exhorte les professionnels de l’information à plus de retenue. « En cette période de forte effervescence politique, le CORED recommande aux journalistes et techniciens des médias, à faire davantage preuve de responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations ».



Par ailleurs, le CORED invite les médias à ne pas relayer les appels à la violence, les discours stigmatisants, les propos haineux, les injures et tout ce qui pourrait porter atteinte à la paix sociale et à la dignité humaine. Cela, conformément aux articles 57 du Code de la presse et 10 de la Charte des journalistes du Sénégal.



Néanmoins, il prévoit des sanctions, si toutefois les journalistes et techniciens des médias ne se conforment pas au règlement.