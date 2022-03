Situation sécuritaire en Casamance : SOS Casamance lance un appel solennel au chef de l'Etat Macky Sall

Une opération, dit l’ONG, qui a comme conséquence directe, le mouvement massif de centaines de populations civiles habitantes dans les zones concernées par les manœuvres militaires en cours.



« Dans de telles circonstances, la solidarité doit être de rigueur. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'Etat Macky Sall et son gouvernement, de prendre tous les dispositifs utiles pour soulager l'angoisse de ces populations composées d'enfants et de vielles personnes », a soutenu l’Ong.



« Notre conviction demeure encore une fois, que le conflit casamançais, qui perdure depuis plus de 40 ans, ne saurait se gagner par les armes. La seule et unique voie de solution, reste le dialogue », a-t-elle ajouté.



C’est ainsi que l'association SOS Casamance a « l ancé un appel solennel au chef de l'Etat Macky Sall, chef des armées, pour ouvrir un discussion de paix avec le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance. Vive la Paix ! », conclut le communiqué.