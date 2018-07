Situation socio-politique : Malick Gackou liste les échecs du régime Le président du Grand Parti (Gp) a énuméré, dans un communiqué parvenu à « L’As », les difficultés constatées dans les secteurs politique, économique et social du Pays. Malick Gackou a aussi dénoncé les traitements infligés à Khalifa Sall et Karim Wade qui, selon lui, sont victimes d’une machination orchestrée par le pouvoir, qui n’a pour priorité que la réélection de Macky Sall.

Le désamour se poursuit entre le leader du Grand parti Malick Gackou et le Président Macky Sall. Dans un communiqué, Malick Gackou a carrément mis les pieds dans le plat, en faisant état de « l’incompétence » du gouvernement de Macky Sall dans plusieurs domaines. « Macky Sall a complètement perdu le sens des priorités. Il est obnubilé, voir obsédé que par sa réélection au moment où les Sénégalais, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, souffrent le martyre », souligne l’ancien ministre du Commerce qui informe que le pays souffre dans tous les secteurs. Dans le domaine agricole, le leader du grand du Grand parti dénonce le problème des paysans qui peinent à se relever d’une campagne de commercialisation agricole complètement ratée.



Dans le domaine de la santé, il déplore le fait que les travailleurs soient à leur énième plan d’actions pour le non-respect des accords signés avec le Gouvernement depuis 2014. Parlant du secteur de l’éducation, M. Gackou affirme que l’année scolaire a été sauvée de justesse dans l’Elémentaire et le Moyen –secondaire suite au très long bras de fer entre les syndicats d’enseignants et le gouvernement, pour non-respect des accords qui datent depuis 2014.



S’agissant de l’enseignement supérieur, on assisterau non-paiement des bourses des étudiants. Ce qui a conduit à la mort de Fallou Sene à l’université Gaston Berger ; de même, il considère que l’Etat est incapable de s’acquitter de l’enveloppe de plusieurs milliards qu’il doit aux instituts privés d’enseignement supérieur. Evoquant la pénurie d’eau, il rappelle que la date du 20 juillet, annoncée à plusieurs reprises pour la fin de la grande pénurie d’eau à Dakar, vient d’être dépassée sans que le problème ne soit réglé. Gackou et ses camarades soulignent, par ailleurs, que les agents de la Senelec, à travers leurs syndicats, ont alerté sur le retour imminent des délestages en raison d’une dette de 235 milliards due par l’Etat.



« Ils n’ont pour seul et unique préoccupation que sa réélection et déploient toute leur énergie et toute leur imagination pour y arriver. Y compris en tripatouillant la Constitution, en manipulant la loi électorale et en instrumentalisant la justice pour éliminer de potentiels adversaires », a déploré le président du Grand parti. D’après lui, la loi sur le parrainage n’a pour finalité que d’empêcher certaines candidatures gênantes, comme celles de Karim Wade et de Khalifa Sall qui se heurtent d’ores et déjà à la volonté clairement affichée du pouvoir de les priver de leur droit de participer à la prochaine présidentielle.



Revenant sur le cas de Khalifa Sall, Malick Gackou rappelle les irrégularités flagrantes relevées par la Cour de justice de la Cedeao (violation de la présomption d’innocence, non-assistance d’un avocat ni à son interpellation ni à son audition, détention arbitraire et violation du droit à un procès équitable) qui, selon lui, auraient dû entraîner l’annulation de la procédure, par conséquent, sa libération.











