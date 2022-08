Situation tendue au « Soleil », Yakham Mbaye réagit : « On jette en pâture mon honneur sur la base de ‘’on dit’’… » Yakham Mbaye est sorti de sa réserve hier pour se prononcer sur la situation du Soleil. Dans un entretien accordé à PressAfrik, le directeur général de la boite s’est lavé à grande eau et a asséné ses vérités à ses détracteurs.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Août 2022 à 10:42

S’agissant des faits qui lui sont reprochés et sa démission réclamée, le directeur général du Soleil réplique : « Ceux qui exigent ma démission, est-ce que c’est eux qui m’ont nommé ? Ce ne sont pas des syndicalistes qui m’ont nommé. C’est leur problème, ce n’est pas le mien. Ils vous ont donné des preuves ? Maintenant, dans ce pays, on se lève et on accuse quelqu’un sans preuve et je dois répondre de ça ? On dit que je suis un voleur. Qu’est-ce que j’ai volé ? On se lève et on me dit que je suis un détourneur. Qu’est-ce que j’ai détourné ? Ceux qui disent que j’ai volé, qu’ils le prouvent », se questionne-t-il.



Yakham d’avancer à sa suite : « Tout le monde oublie que je suis un Sénégalais (...) On jette en pâture mon honneur sur la base de « on dit ». La seule chose que je peux vous dire, toute ma vie, j’ai vécu comme un digne citoyen. Je n’ai pas hérité, je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. J’ai été salarié et je suis encore salarié. Je n’ai jamais volé et je ne crois pas que je volerai un jour ».



Sous ce rapport, il estime être « victime de lynchage médiatique. « Il faut être digne. Je suis du pouvoir. Je suis aux côtés du Président Macky Sall dans une conjoncture qui n’est pas du tout favorable. Ceux qui jettent en pâture mon honneur en répondront devant Dieu. Pour le moment, je m’en remets à Dieu. L’appartenance à un pouvoir n’a pas changé m’a condition de vie », a-t-il défendu.



« Depuis plusieurs jours, j’assiste à un lynchage médiatique de personnes qui sont de ma famille, c’est-à-dire des journalistes. Personne d’entre eux ne m’a appelé pour demander ma version. Je suis dans des circonstances où je n’ai pas trop envie de parler, parce que je suis atteint dans mon honneur et dans ma chair, mais je fais l’effort », a-t-il confié.



Le directeur général du Soleil estime ainsi que le combat est personnel. « Ceux qui m’accusent pour des intérêts particuliers et matérialistes, ils savent que je ne suis pas un voleur. Je ne me suis pas engraissé avec Le Soleil. Ils savent qu’individuellement pris, j’ai amélioré le sort de chacun. La vérité triomphera. De toute ma vie, j’ai vécu à la sueur de mon front. Je n’ai jamais profité d’une position de pouvoir. Ils veulent ma tête parce que je suis intransigeant je ne suis pas un politicien. Je ne négocie pas les principes. Ceux qui me fréquentent savent qui je suis. J’ai trop mal pour ce que ma famille subit », a-t-il conclu.

