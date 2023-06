Situation tendue du Sénégal : L'Ong ADHA appelle à la fin des hostilités L'Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) invite l’État du Sénégal à créer dans les meilleurs délais, une commission d’enquête indépendante et impartiale, afin de faire toute la lumière sur la mort de Sénégalais survenues lors des nombreuses manifestations enregistrées sur toute l'étendue du territoire.

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2023

Dans le communiqué reçu, ADHA invite également à faire la lumière sur la présence d'hommes armés lors de ces manifestations et qui n'apparenteraient pas aux corps des forces de défense et de sécurité, de situer toutes les responsabilités et de traduire en justice les auteurs de saccages, de pillages et d'agressions.



Par ailleurs, pour un climat d'apaisement et de paix durable, l'Action pour les Droits Humains et l'Amitié appelle de tous ses vœux à la tenue d'un dialogue national sincère et inclusif, sous la houlette des autorités religieuses que sont les Khalifes généraux et le clergé et qui en seront les seuls garants.



ADHA s'incline profondément devant la mémoire de tous les défunts, présente ses condoléances attristées aux familles endeuillées et à toute la nation sénégalaise et prie pour un prompt rétablissement des nombreux blessés.



