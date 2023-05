Situation tendue du pays : «La politique sénégalaise, une grosse comédie sanglante», dénonce Faada Freddy

Une situation se traduisant, d’après lui, par une grosse «comédie sanglante» dont, la dernière en date, a fait trois morts, entre Dakar et Ziguinchor, à la veille du procès Ousmane Sonko l’opposant à l’ex masseuse, Adji Sarr.



«L’injustice engendre la révolution et la violence la violence ! La politique sénégalaise est malheureusement devenue une grosse comédie sanglante. Le pouvoir appartiendra toujours au peuple ! Sénégal revient sur tes valeurs», a souligné le rappeur de Daaraj Family.



Le Grand Panel rappelle que la prochaine présidentielle sénégalaise est fixée le 25 février 2024. Et jusqu’ici, c’est le flou total au sujet des principaux candidats. Le Président sortant, Macky Sall, reste embourbé dans le 3e mandat, et Ousmane Sonko de l’opposition dans ses démêlés avec la justice.