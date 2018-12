Six choses à savoir sur Ole Gunnar Solskjaer, le nouvel entraîneur de Manchester United Légende du club, Ole Gunnar Solskjaer a été nommé entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison. Voici six choses à savoir sur le Norvégien de 45 ans, successeur de José Mourinho.

Il n'a connu que trois clubs en tant que joueur

Avant d'arriver à Manchester United en 1996 à l'âge de 23 ans, Ole Gunnar Solskjaer s'est aguerri en Norvège, son pays natal, où il a porté les maillots de Clausenengen FK, son club formateur, entre 1990 et 1994 (109 matches, 115 buts) puis de Molde entre 1994 et 1996 (44 matches, 32 buts). C'est à Manchester, où il a joué onze saisons qu'il explosera au plus haut niveau. En 366 rencontres avec les Red Devils, il a marqué 126 buts.



Il a tout gagné avec MU

Lorsqu'il a signé en faveur d'United, « OGS » comptait une simple Coupe de Norvège à son palmarès. Avec le club anglais, il l'a considérablement garni en remportant une Ligue des champions (1999), six titres de champion d'Angleterre (1997, 1999, 2000, 2001, 2003 et 2007), deux Coupes d'Angleterre (1999 et 2004) et une Coupe de la Ligue (2006).



Il a été décisif en finale de la C1

Les supporters du Bayern Munich n'oublieront sans doute jamais « The Baby-Faced Assassin » (le tueur au visage de bébé, l'un des surnoms du Norvégien). Lors de la finale de la Ligue des champions en 1999, leur équipe est opposée à Manchester United. Entré à la 81e minute à la place d'Andy Cole alors que Manchester United est mené 1-0 depuis la 6e minute à la suite d'un but de Mario Basler, Solskjaer marque le but de la victoire à la 92e minute, une minute après l'égalisation de Teddy Sheringham, lui aussi remplaçant au coup d'envoi. Après un corner tiré par Beckham, Sheringham dévie légèrement de la tête et Solskjaer surgit au second poteau pour reprendre du droit sous la barre d'Oliver Kahn. Surnommé le « super sub » (super remplaçant) pour sa faculté à être décisif en sortant du banc, le Norvégien fait parfaitement honneur à sa réputation.



Il rêvait d'entraîner Manchester United

Il y a quelques années, Ole Gunnar Solskjaer confiait au Manchester Evening News : « J'ai fait un rêve, celui d'entraîner un jour Manchester United ». Conscient que le fait d'avoir porté le maillot de MU « ne (lui) donne aucun droit », il ne s'interdisait pourtant pas de rêver. « Pour l'instant, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais seuls les rêves les plus fous font avancer, c'est sir Alex lui-même qui nous a toujours dit cela, et Manchester United est mon grand rêve. »



Il a réussi à Molde

Ole Gunnar Solskjaer a déjà entraîné à Manchester United. Après sa retraite, il a pris en charge la réserve du club. Mais il a fait ses débuts comme coach d'une équipe pro dans son pays. En 2010, il signe un contrat de quatre ans avec Molde. Lors de son premier passage à la tête du club, il remporte deux titres de champion de Norvège (2011 et 2012) et une Coupe nationale (2013).



Il a déjà entraîné en Premier League

En 2014, il renoue avec la Premier League, cette fois en tant qu'entraîneur : il signe à Cardiff mais l'expérience ne durera que quelques mois. Arrivé en janvier, il ne parvient pas à éviter la relégation du club gallois qui termine 20e. La saison suivante, il quitte Cardiff en septembre alors que l'équipe est 17e au classement de Championship (deuxième division). Après cette expérience malheureuse, il renoue avec Molde, en octobre 2015, pour un contrat de trois ans et demi qui avait été prolongé jusqu'en 2021 au début du mois. Son équipe a bouclé le dernier Championnat norvégien en deuxième position.

















L'Equipe.fr

