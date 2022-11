Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Six joueurs sous la menace d’une suspension : Cette « fièvre jaune » qui envahit la «Tanière» Rédigé par leral.net le Mardi 29 Novembre 2022 à 10:06 | | 0 commentaire(s)| Face à l’équateur ce mardi, alors que le destin des «Lions» est lié à cette rencontre, le sélectionneur national a besoin de joueurs aptes à tous les niveaux. Pour gagner l’Equateur, une équipe compacte et très organisée, il faudra des joueurs prêts à se surpasser.

Au même moment, 8 joueurs de l’équipe nationale sont sous la menace d’une suspension. Nampalys Mendy et Idrissa Gana Guèye ont reçu la biscotte lors du premier match des «Lions». Face au Qatar, c’était au tour de Pathé Ciss, Boulaye Dia et Ismaila Jacobs de prendre le carton.



Une kyrielle de cartons qui pourrait calmer les ardeurs des joueurs au moment où ils devraient être plus intransigeants sur le terrain. Ainsi, tout porte à croire que les concernés joueront ce match du mardi en ayant en tête cette menace qui pèse sur leurs épaules. Ce qui pourrait sans aucun doute les pousser à jouer avec le frein en main pour ne pas rater un possible second tour du Mondial.



C’est d’autant plus inquiétant que la «fièvre jaune» a plus touché les secteurs névralgiques que sont la défense et le milieu. Là où Cissé a besoin d’un engagement sans faille mais aussi et surtout des joueurs prêts à aller et remporter des duels. Ce qui englobe des risques de cartons qui pourraient priver ces joueurs déjà avertis d’une possible suspension si l’avenir des «Lions» se poursuit.

