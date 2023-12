Snectp 2023: Inauguration de la Case des Tout-Petits de Thiamène Louga Dans le cadre de la célébration de la 17e édition de la semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (SNPECTP), Madame Maimouna Cissokho KHOUMA, Directrice générale de l’agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP), a procédé à l’inauguration ce jeudi 7 Décembre 2023,de la case des tout-petits de Thiamène, située dans le département de Louga.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par M. Mamadou BA, sous préfet de koki, en présence de : M.Dongrib KIM, Représentant résident de la KOICA, Mme Sara SPOEHLMAN, Représentante de l’UNICEF, M.Houcem AGREBI, chef de programme Unops entre autres personnalités. La case a été construite par l’unops dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement de la petite enfance dont l’UNICEF est l’agent administratif et financier.



Madame la directrice générale de l’Anpectp, prenant la parole après les partenaires et autorités locales, est revenue sur l’importance de l’implantation de la structure, qui entre en droite ligne de la volonté de son Excellence M. Macky SALL, Président de la république du Sénégal, d’élargir l’accès au service DIPE.

Mme KHOUMA s’est, dit-elle, “résolument engagée à être au service du développement intégré de la petite enfance de qualité “.



Monsieur le sous préfet de Koki a invité la communauté à soutenir les actions de l’Agence et ses partenaires, en assurant l’entretien et la sécurisation du joyau. M.BA, pour clore ses propos, a formulé des remerciements et félicitations à la Directrice générale de l’Anpectp et lui a souhaité plein succès dans ses missions.

Des prestations d’enfants et exposés portant sur la paix, thème de la semaine, ont marqué la cérémonie d’inauguration terminée par le dévoilement de la plaque et la visite guidée des locaux.













