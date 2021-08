Snobés au sein de la coalition BBY : les partisans de Ibrahima Sall exigent plus de considération Les membres du Mouvement pour la Démocratie et les Libertés (Model) ont organisé vendredi dernier une conférence de presse pour fustiger leur situation au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar. S’estimant lésés depuis quelques années dans les postes de responsabilité, les camarades de Ibrahima Sall interpellent le Président Macky Sall et l’invitent à donner plus de considération à leur parti.

«Notre parti, le Mouvement pour la Démocratie et les Libertés (Model) est l’un des premiers alliés du Président Macky Sall depuis la coalition Dekkal Ngor. Mais malheureusement, aujourd’hui, nous sommes les parents pauvres de la coalition BBY», déclare le chargé de la communication du Model, Mamadou Thiam. Il s’exprimait ainsi en marge d’une conférence tenue par les militants du Model pour fustiger leur situation dans la coalition présidentielle.



Poursuivant son propos, Mamadou Thiam indique en effet que depuis 2012, leur parti n’est pas traité à la juste mesure de ses engagements et de sa représentativité politique. Alors que, rappelle-t-il, le Model a été dans toutes les batailles.



«Nous avons joué notre partition. Nous avons amené abnégation, fidélité et engagement aux côtés du président de la République et en retour, nous ne sommes pas servis et nous ne sommes dans aucune institution de ce pays», déplore le chargé de la communication du parti.



A l’en croire, c’est un fait qui a été toujours dénoncé par les militants du parti mais, dira-t-il, dans un souci de discipline de parti et de responsabilité, on ne nous a jamais entendus.



«Il est temps qu’on sache qu’on a un parti qui est représenté partout au Sénégal. Pour preuve en 20014, nous sommes partis seuls ou souvent en coalition dans plusieurs localités. Nous avons ainsi gagné des mairies et obtenu des centaines de conseillers», martèle Mamadou Thiam, avant d’inviter le Président Macky Sall à prendre ses responsabilités afin de donner plus de considération à leur parti. Au cas contraire, dira-t-il, nous n’excluons pas de chercher d’autres alliances.



Le secrétaire national politique du parti, Abdourahmane Sall qui abonde dans le sens, soutient que le Model ne peut plus accepter d’être snobé au sein de la coalition dans le choix des candidats aux élections, ni de voter pour une liste conduite par des hommes politiques toujours abonnés absents, qui ne s’intéressent aux préoccupations des populations que pendant les périodes électorales.



Abdourahmane Sall de dire :« Si les choix des candidats sont faits de manière unilatérale, sans tenir compte de la représentativité de notre parti, le Model n’exclut pas la possibilité d’aller aux élections locales sous sa propre bannière, ou en allié avec d’autres partis de la mouvance présidentielle et de la société civile.»

Il invite ainsi le président de la coalition BBY à faire en sorte que les listes des candidats soient établies d’une manière consensuelle et inclusive au niveau de la base, en tenant compte de la représentativité de leur parti dans toutes les collectivités.



Candidat A La Mairie De Dieuppeul-Derkle :

Le secrétaire national politique du parti a profité par ailleurs de ce face-à-face avec la presse pour annoncer sa candidature à la mairie de Dieuppeul-Derklé pour les élections locales prévues le 22 janvier 2022.



Il informe que cette décision fait suite à la demande des populations de Dieuppeul-Derklé et des militants du Model.



« Les membres du bureau politique de mon parti à l’unanimité m’ont investi pour être le candidat des jeunes, des femmes, des adultes et de toutes les personnes soucieuses du développement de la localité et qui aimeraient changer le visage de la commune de Dieuppeul-Derklé, changer l’équipe municipale actuelle qui a montré ses limites avec zéro réalisation, excepté quelques actions sporadiques qui n’ont aucun impact sur le vécu des populations, pour la remplacer par une équipe municipale composée d’hommes et des femmes compétents, intègres et engagés au service de la communauté », explique-t-il.

