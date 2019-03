Social - Moustapha Sow offre 5 millions pour équiper l'église de Makka Kahône.

Après une visite de terrain, le président de la Fondation Moustapha Sow vient de matérialiser ses promesses à la Paroisse de Kahône. Il s'agit d'une enveloppe de 5 millions qu’il a remis au chef de ce lieu de culte.



C'est à la suite d'une demande de l'église qui manquait véritablement d'équipements que le patron de Yes Kaolack a octroyé cette enveloppe à la communauté chrétienne de Makka Kahône.



Le président Moustapha Sow déclare qu'il va pérenniser ses œuvres à travers des actes de cette nature. Selon lui, l’objectif que s’est fixé la fondation est de servir la communauté dans toute sa globalité.



Pour l'Abbé Paul Joseph Timas Diouf, curé de la paroisse de Makka Kahône, ce geste est à saluer car il vient à son heure et permettra aux fidèles d'exprimer leur foi envers Dieu.



Avant d'ajouter que c'est la première fois que l’église reçoit un tel appui. Il a aussi remercié M. Sow et sa structure pour sa générosité à l’endroit de la communauté chrétienne, particulièrement à la paroisse de Makka Kahône : « Nous sommes honorés, nous allons prier et continuer de prier pour que les activités de Moustapha Sow et de sa structure puissent être couronnées de succès.



Notre église est fin prête mais faute de bancs, on n'arrivait pas à démarrer nos activités. Donc, avec cette somme, nous allons pouvoir faire les finitions, équiper la paroisse et commencer nos activités », a déclaré le curé de la Paroisse de Makka Kahône, qui ajoute également que d'autres réalisations vont être effectuées avec cet appui. Il a ainsi formulé des prières pour que la paix règne et raffermisse encore les liens séculaires entre les religions au Sénégal.











Abdoulaye Diallo (Correspondant Leral à Kaolack)

