Social : Pose première pierre d’une grande mosquée à Darou Karim, des centaines de millions vont être dépensées

Le village de Darou Karim, fief de la famille de Serigne Massambe MBACKE, a accueilli du monde hier mercredi 04 Avril 2018 pour les besoins de la pose de la première pierre d’une grande mosquée.

Des autorités religieuses, des talibés sont venus assistés à cette cérémonie qui va marquer le début des travaux de ce grand édifice qui va faire le bonheur des riverains de ce village fondé par Serigne Massamba sous le Ndiguel de Serigne Touba Cheikhoul Khadim.

Estimé à des centaines de millions, le coût de la mosquée sera financée entièrement par la famille et les talibés avec l’appui et la bénédiction du Khalif général des Mourides Serigne Mountakha MBACKE qui était représente par une très forte délégation dirigée par Serigne Mame Mor MBACKE Ibn Cheikh Mouhamadou Fadal.

Le Khalif de Serigne Massamba, Serigne Moustapha MBACKE a montré la voie aux talibés en commençant par donner cent Millions de Francs CFA, cent Tonnes de ciment et cent tonnes de fer, mais d’autres membres de la famille et certains disciples ont suivi l’exemple du khalif en apportant leur contrubition sur place.

Serigne Moustapha MBACKE Ibn Serigne Mahmadane est revenu trés largement sur les détails de l’architecture.

