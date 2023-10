Social à Wakhinan et Guediawaye : le Pdt du Mouvement And Suxali Sénégal, Habib Niang marque encore son passage Toujours présent sur le volet social et œuvrant pour l’état, Habib Niang, le président du Mouvement And suxali Sénégal a encore posé un acte mémorable au profit des habitant de Wakhinan et Guediawaye. Avec un lot de matériel allant des équipements à des ustensiles, il est revenu sur un territoire où il a vécu plusieurs années. D’où sa volonté de souligner que loin d’être un acte politique, c’est reconnaissance envers cette terre d’accueil que sont Wakhinan et Guediawaye …

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Octobre 2023 à 17:07 | | 0 commentaire(s)|

La présence d’une foule massive venue se joindre à cet événement témoigne de l’importance de cet acte, même si le Président du Mouvement And Suxali Sénégal, Habib Niang témoigne que le mérite revient à l’tat du Sénégal et à ses dirigeants…

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook