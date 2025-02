Société Sénégalaise de Filière alimentaire : Un engagement durable pour l’avenir des producteurs de Savoigne

Dans la vallée du fleuve Sénégal, plus précisément à Savoigne, au cœur de l’agriculture irriguée, émergent non seulement des terres fertiles, mais aussi l’espoir des producteurs. Et à en croire le directeur général de la Société Sénégalaise de Filière Alimentaire (SFA), Assane Koffi, cette société est consciente des défis et du potentiel de cette région fertile. C’est pourquoi M. Koffi entend renforcer son engagement aux côtés des agriculteurs.



« À l’image de son action dans la cuvette de Boudoum et Debi Tiguette, la SFA que je dirige poursuit son accompagnement à travers la mise en place d’un cadre de collaboration quadripartite impliquant le PAMECAS, la SAED et les producteurs locaux. Un partenariat qui repose sur une ambition commune : améliorer durablement les conditions de vie des agriculteurs, en optimisant leurs rendements et en facilitant leur accès aux ressources techniques et financières », a expliqué Assane Koffi.



Au cœur de cette initiative, la SFA déploie un programme d’assistance technique qui offre aux producteurs un suivi agronomique de proximité. « Des experts les accompagnent à chaque étape de la culture du riz, depuis la préparation des parcelles jusqu’à la récolte, en passant par l’optimisation de l’utilisation des intrants. Ce suivi rigoureux ne se limite pas à la technique agricole ; il intègre aussi une dimension financière cruciale. En garantissant une gestion efficace des ressources et une production stable, le projet sécurise les revenus des agriculteurs et facilite le remboursement des financements octroyés. Car une campagne bien maîtrisée, c’est une récolte réussie et un avenir économique plus stable pour les exploitations », a précisé le directeur de la SFA, qui a exprimé son ambition d'accompagner les producteurs vers une agriculture durable et résiliente.



« Loin d’une simple intervention ponctuelle, l’engagement de la SFA à Savoigne s’inscrit dans une vision à long terme. L’objectif est de structurer une agriculture résiliente, organisée autour d’un calendrier cultural maîtrisé afin de limiter les pertes et d’améliorer les rendements », a-t-il ajouté.



En soutenant les producteurs, la SFA participe à la construction d’un avenir plus prospère pour toute la vallée du fleuve Sénégal. Car derrière chaque kilo de riz récolté, il y a des familles qui aspirent à une meilleure qualité de vie. Et toujours selon M. Koffi, en les accompagnant, c’est tout un territoire qui se dote des moyens nécessaires à son développement.



Adama Sall (Saint-Louis)