Société générale Côte d’Ivoire : Un résultat net historique de 67, 438 milliards de FCFA obtenu en 2021

Selon un communiqué de presse de la direction générale de l’entreprise, ces bons résultats se traduisent pleinement sur les grands équilibres financiers de la banque. « En termes de solidité financière, Société Générale Côte d'Ivoire bénéficie d’une solide capitalisation qui s’illustre par le niveau du ratio de solvabilité qui ressort à 14,78% à fin décembre 2021 en amélioration de +55 pbs comparé au niveau de décembre 2020 (14,23%) contre un minimum réglementaire de 11,25% », lit-on dans le document.



En termes de liquidité, ajoute la même source, Société générale Côte d’Ivoire bénéficie d’une position de liquidité très confortable induite par des réserves de liquidité importantes ; le respect des ratios réglementaires de liquidité court terme et moyen et long termes qui ressortent au-dessus des normes réglementaires ; ainsi qu’un ratio prêts/dépôts (L/D) relativement bas et inférieur à 75%.



« Aussi, le total bilan de Société générale Côte d'Ivoire atteint pour la première fois la barre symbolique et historique des 3 021 Milliards FCFA, soit une progression de +26% comparé à 2020 », révèle le document.



Le produit net bancaire de Société générale Côte d'Ivoire, qui atteint 189 096 millions FCFA, progresse fortement de +15% comparé à 2020 soutenu par une croissance de +15% de la marge nette d’intérêts en lien avec l’évolution des encours de crédits , une bonne résistance des commissions et autres produits en progression de +16% portés notamment par l’ensemble des commissions de service.



Au final, la banque dégage aux termes de l’exercice 2021 un résultat net historique de 67 438 millions FCFA, en croissance de +39% comparé à 2020 (48 435 millions FCFA).

