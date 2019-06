Société nationale de gestion du TER : l’Assemblée nationale adopte le projet de loi Les députés ont adopté le projet de loi portant création d’une société nationale de gestion du Train express régional (TER), ce mardi 3 juin 2019. Réunis en session plénière, et en procédure d’urgence, ils ont adopté ce projet de loi dans une écrasante majorité. Le ministre des Infrastructures, du Transport terrestre et du désenclavement, Me Oumar Youm a défendu le projet devant l’hémicycle.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2019 à 15:58



