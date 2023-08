Société plus inclusive et égalitaire : La participation des jeunes et des femmes aux instances de décision, une importance cruciale

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2023 à 19:37

La participation des jeunes et des femmes aux instances de décision, revêt une importance cruciale pour assurer une société plus inclusive et plus égalitaire. Consciente de cette nécessité, l'Association des Juristes Sénégalaises (AJS) a lancé, il y a un an, son projet phare intitulé "Politisons les Femmes et les Jeunes".



Ce projet novateur bénéficie du soutien de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Sénégal et vise à sensibiliser et former ces groupes démographiques clés, afin de les encourager à s'impliquer activement dans les processus décisionnels de leur pays. Cela a été rendu public, ce jeudi, lors d'un panel tenu à Dakar.



D’après Aminata Fall Niang, la participation des jeunes et des femmes lors des élections municipales et législatives précédentes, a été considérée comme un progrès par la présidente de l'AJS. Et, Aminata Fall Niang souligne qu'il reste encore des défis à relever, notamment en ce qui concerne la qualité de la participation des jeunes et des femmes.

