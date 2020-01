Sodav: Démantèlement d'un vaste trafic de quittances C'est le journal "Kritik" qui donne l'information, la Sodav (La Sénégalaise du Droit d'auteur et des Droits Voisins), la boîte pilotée par Ngoné Ndour et Ali Bathily a des problèmes de gestion dans le fonctionnement et le recouvrement des taxes .

Un scandale a éclaté avec un réseau de confection de fausses quittances. Des agents véreux ont été épinglés pour avoir perçu, à la place de la Sodav, des montants faramineux grâce à de fausses quittances portant en-tête de la société des droits d’auteur et droits voisins.



Les malfaiteurs se présentaient comme des agents de recouvrement. Seulement, à la place des quittances officielles, la bande utilisait des bordereaux frauduleux et encaissait les sommes pour son propre compte.





