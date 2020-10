Sodav: Macky Sall demande son évaluation institutionnelle et financière

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Octobre 2020 à 22:10 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République a, au chapitre du climat social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures, demandé au Ministre de la Culture de procéder, avec toutes les parties prenantes, à l’évaluation institutionnelle et financière de la SODAV et à la mise en place, fonctionnelle, de la Commission permanente de Contrôle des sociétés de gestion collective.

