Sodida : un incendie s’est déclaré dans un entrepôt Un incendie s’est déclaré dans un entrepôt de la zone industrielle de la Sodida, selon la RFM. L’on se sait pas l’heure les causes du sinistre, ni l’ampleur des dégâts. Des responsables de la Senelec sont actuellement sur place pour permettre aux sapeurs- pompiers d’effectuer leur travail et d’éteindre le feu, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 09:19



