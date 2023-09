Sohaïbou, le commerçant escorté par le policier, brise le silence: "Je suis très peiné par ce qui est arrivé. Ce n’était pas..."

Vendeur de téléphones portables, Souhaïbou Télécom, 33 ans, fait actuellement le buzz suite à la polémique née de son escorte par un motard-policier jusqu’à Touba. Ce commerçant qui se définit comme un « self-made-man », regrette son acte.



« Je suis très peiné par ce qui est arrivé. Ce n’était pas l’objectif visé. En réalité, cette affaire qui a conduit à (la suspension) du policier, ne s’est pas déroulée telle que les gens l’ont racontée. Je ne suis pas parti de Pikine. Avec des amis et des proches à bord de mon véhicule, nous sommes partis à Ngabou. A mon arrivée, ce fut la ruée vers mon véhicule que les gens ont reconnu. Tous criaient mon nom et voulaient que je leur donne le billet pour aller célébrer le Magal à Touba. C’est une habitude chez moi d’offrir le billet à chaque événement religieux », a-t-il confié à "L’Observateur", nous rapporte "Senenews".



« A un moment, avec la foule qui s’est formée autour de nous, j’ai eu peur car j’avais une importante somme d’argent avec moi. Nous avons paniqué et j’ai pensé solliciter l’aide du policier. A ma place, beaucoup n’auraient pas hésité à faire comme moi, à solliciter de l’aide », a-t-il ajouté.



« Maintenant, si ce qui a suivi et ce qui s’est déroulé pendant l’escorte, ont choqué les Sénégalais, je m’en excuse vivement. Vous ne pouvez comprendre à quel point je souffre à cause de cette affaire diversement commentée. Je tends ma main aux Sénégalais et je me mets à genoux pour demander pardon. Je prie pour le motard et je lui manifeste ma solidarité dans l’épreuve qu’il est en train de vivre et dont je suis en partie responsable. »